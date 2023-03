San Quirico deve accontentarsi del pareggio

SAN QUIRICO

1

SUBBIANO

1

SAN QUIRICO: Bigoni, Franchetti, Stolzi (55’ Vento), Cerbone A., Roncucci, Machetti, Romanini, Pasquini (K), Layani (74’ Castillo), De Patre, Seghedoni. A disp.: Bulut, Cerbone S., Generali, Benedetti, Alberti, Franci, Elguerouani. All.: Miliani

SUBBIANO: Lancini, Orlandini, Parati, Daveri, Frijio, Undini (26’ Moannelli), Marmorini, Gisti, Ruggeri, Rubechini (K) (65’ Falsini), Pavani. A disp.: Lottini, Casini, Moneti Baracchi, Liserre, Amedei, Cendali, Ermini. All.: Benedetti

Arbitro: Bello (Empoli)

Marcatori: 56’ De Patre (SQ), 87’ Ruggeri (SU) rigore

SAN QUIRICO – Termina in parità la sfida tra San Quirico e Subbiano: dopo un primo tempo bloccato ed avaro di occasioni, sia pure con un lieve predominio del San Quirico, la ripresa vede le due squadre impattare sull’1-1. A sbloccare la partita è De Patre, che al 56’ chiude in rete una splendida azione condotta da lui stesso, da Vento e da Layani. Il San Quirico cerca di contenere gli avversari, ma all’86’ l’arbitro concede un rigore al Subbiano per l’atterramento in area di Falsini ad opera di Franchetti. Sul dischetto va Ruggeri che pareggia i conti, per un pareggio che serve ben poco ai padroni di casa.

Marco Brunelli