San Quirico atteso oggi ad Alberoro C’è Badesse-Asta

La ventiduesima giornata del girone D del campionato di Promozione inizia oggi con l’anticipo Alberoro-San Quirico: è una tappa cruciale nel percorso dei giallorossi, che si trovano invischiati nella zona play-out e che per venirne fuori devono trovare qualche importante vittoria sulla loro strada… E domani? Badesse-Asta merita la copertina, con gli ospiti ormai vicini ad un traguardo storico e con i biancocelesti che non possono concedere nulla se non vogliono scivolare nell’infida zona play-out. Partita vera, dove ogni pallone giocato significa tantissimo. Tutta da vedere! Come se non bastasse, c’è anche un altro derby, Montalcino-Pienza, in cui la lotta per entrare nei play-off e quella per evitare i play-out promettono vere e proprie scintille. Diciamo che al Pienza potrebbe andar bene anche un pari. La rivelazione Torrenieri va a Lucignano: i biancorossi sono in serie positiva da ben sette giornate. Per una matricola, non c’è male!

Giuseppe Stefanachi