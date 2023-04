‘San Paolo Invest Private Banker’ Vince Luca Menci

Sabato scorso, l’8 aprile i golfisti provenienti da tutta Italia hanno approfittato del ponte pasquale per scendere in campo al Royal Golf La Bagnaia prendendo parte alla prestigiosa gara San Paolo Invest Private Banker.

Il percorso disegnato da Robert Trent Jones Jr. sui saliscendi delle colline senesi si è presentato in tutto il suo splendore. Luca Menci, del golf casentino, è stato il protagonista della giornata vincendo la gara grazie a un giro in 79 colpi. In prima categoria il giocatore di casa Alfonsus Peels (33) ha preceduto il golfista del club Terra dei Consoli Luca Di Gaetano che ha completato le 18 buche da campionato a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda Marco Bizzarri (43) del Golf Club Valle Umbra ha vinto l’avvincente testa a testa con Leonardo Muzzi di Bagnaia staccato di una sola lunghezza. In terza categoria Andrea Barbini (39) ha completato i successi dei giocatori di casa staccando nettamente la compagna di circolo Sandra Berlati (32). Premi speciali ai soci di Bagnaia Martina Giovannetti (32), miglior lady, e Paolo Bruschi (34), primo senior.

Andrea Ronchi