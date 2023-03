San Giobbe in pausa Possibili due test per restare in forma

È un finale di stagione particolare quello che attende l’Umana San Giobbe Chiusi. Dopo il ko di domenica scorsa contro la capolista Forlì fino al 26 marzo non ci saranno altre partite ufficiali, dato che domenica il campionato è fermo per le Final Four di Coppa Italia di categoria (Vanoli Cremona – Torino e Cantù – Cento le due semifinali), poi il 19 i Bulls avrebbero dovuto giocare con Ferrara che nel frattempo però si è ritirata dal campionato, riducendo il girone Rosso a tredici squadre. La società ha organizzato un primo test amichevole contro la Luiss Roma, cui ne farà seguito probabilmente un altro. Il turno del 19 sarà comunque da seguire con attenzione per Bozzetto e compagni, perché dai risultati delle altre partite potrebbe arrivare la certezza matematica di ottenere un posto fra le prime nove. Nardò – Chieti, Cento – Mantova e Ravenna – Rimini le partite da tenere sott’occhio per la zona di classifica dove stazionano i Bulls.