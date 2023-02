OraSì Ravenna

67

San Giobbe Chiusi

64

(14-12, 27-28, 46-53)

RAVENNA: Anthony 10, Giordano, Musso 11, Bartoli 7, Oxilia 9, Vrankic 16, Onojaife, Galletti, Giovannelli, Petrovic 8, Laghi, Bonacini 6. All. Lotesoriere

CHIUSI: Utomi 14, Candotto 2, Medford 15, Bolpin 8, Braccagni, Porfilio, Donzelli 7, Bozzetto 4, Raucci 7, Raffaelli 7, Possamai. All. Bassi

Arbitri: Muara, Martellosio, Roiaz.

RAVENNA - Incredibile sconfitta sulla sirena per l’Umana San Giobbe Chiusi. Finale amarissimo per gli uomini di Bassi che avevano la partita in mano ma dilapidano un vantaggio di nove punti nel quarto periodo e soprattutto nel finale regalano l’impossibile agli avversari. Con questo ko si complica la rincorsa ad un posto fra le prime nove. Primo periodo in cui si segna pochissimo da entrambe le parti, poi nel secondo parziale le mani si scaldano, Utomi sigla il +7 ospite (16-23), poi con tre liberi consecutivi dà anche il +10 (18-28).

Lì si inceppa l’attacco biancorosso, Ravenna rientra a contatto già prima dell’intervallo. Da cui si esce con il canestro di Bozzetto (27-32), il parziale di 8-2 per i padroni di casa (35-34), quindi il primo allungo concreto dei Bulls grazie alle triple di Bolpin, Utomi e Medford (37-46). +9 che rimane tale anche quando Bolpin segna di nuovo dalla lunga distanza, quindi in avvio di quarto periodo è Raffaelli che ha un ottimo impatto sul match segnando i canestri che permettono di guardare con fiducia al finale di gara (53-62). Bartoli, Oxilia e Musso a segno per il 60-62, Raucci di esperienza per il 60-64, poi il neo arrivato Vrankic scrive -2 (62-64). È lì che inizia il festival degli orrori per Chiusi: coach Bassi chiama un timeout per organizzare la rimessa, ma la squadra commette infrazione di cinque secondi. Bonacini pareggia quando sembrava che i suoi stessero per perdere la palla, Raucci prima si divora un canestro praticamente fatto, poi dopo aver catturato il rimbalzo difensivo sull’errore di Musso forza un passaggio intercettato proprio dall’ex che si riporta in avanti per innescare Petrovic dalle cui mani parte la tripla del successo.

Stefano Salvadori