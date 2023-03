San Giobbe Chiusi sfida la capolista Forlì Bassi ordina: "Umiltà e piedi per terra"

L’Umana San Giobbe Chiusi affronta la capolista Unieuro Forlì. All’Estra Forum, alle 17 (arbitrano Salustri Maschio e Longobucco), i Bulls giocano la penultima partita stagionale prima di uno stop di due settimane, stante il ritiro dal campionato di Ferrara. Ritiro che amplia notevolmente la possibilità di conquistare un posto fra le prime nove: "La nostra volontà è il nono posto, che tradotto significa restare fuori dal girone salvezza. Siamo padroni del nostro destino - ha detto coach Bassi (nella foto) – ma abbiamo di fronte una partita di alto livello, contro una squadra forte e che sta meritando il primo posto in classifica. Forlì è una squadra fisica, profonda, con un grande allenatore; tutti i presupposti per provare a superarci". Esordisce in maglia biancorossa Ikangi, appena arrivato a disposizione di coach Bassi: "Giocherà – ha assicurato l’allenatore –. È arrivato la settimana scorsa ma stava recuperando da un infortunio e doveva ritrovare la condizione. Non è ovviamente al cento per cento ma farà parte dei convocati. Vedremo il contributo che potrà dare, ma l’assenza di Martini ci ha portato a fare questa scelta". Forlì ha fatto il vuoto dietro di sé, ai Bulls serve una partita simile a quella stravinta con Pistoia: "Come temi siamo sulla stessa lunghezza d’onda rispetto alla settimana che ha portato a quella gara – ha concluso Bassi –. Umili, piedi per terra, perché l’avversario è veramente di livello. Proveremo ad alzare l’asticella, ce la metteremo tutta e sono convinto che i ragazzi giocheranno quaranta minuti di grande intensità. Vedremo se sarà sufficiente, perché contro questo tipo di squadre non sempre basta giocare bene. Farlo serve a stare in partita, se ci riusciremo il nostro compito dovrà essere quello di mettere pressione Forlì nei minuti finali".