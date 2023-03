San Giobbe Chiusi, l’attesa continua. Il 26 marzo arriva Cividale

Ancora una domenica di pausa per l’Umana San Giobbe Chiusi. Il calendario prevedeva per dopodomani la sfida con Ferrara, società che però ad inizio mese ha dichiarato il fallimento ritirandosi dal campionato. Attesa dunque fino al 26, quando all’Estra Forum arriverà Cividale. Per i Bulls è un periodo di soli allenamenti e test informali, come quello giocato mercoledì a Roma contro la Stella Azzurra, utile per non perdere completamente il ritmo partita. A due turni dalla fine del campionato si possono iniziare a fare calcoli per quello che potrebbe essere il piazzamento finale. Detto che con un successo all’ultima giornata su Cividale del Friuli un posto fra le prime nove è certo, la sicurezza di poter accedere al girone Bianco della seconda fase (le squadre dal settimo al nono posto dei due raggruppamenti, con in palio le ultime quattro teste di serie per i playoff) potrebbe essere raggiunta già domenica e dipende dal risultato di una sola partita, quella tra Nardò e Chieti. Se vincono i pugliesi, i Bulls sono certi di un posto fra le prime nove, se vincono gli abruzzesi allora ogni verdetto sarà rimandato all’ultima giornata. Questo per effetto dei possibili incastri: con la vittoria di Nardò (che salirebbe a 20) Chieti che adesso è a 14 non potrebbe raggiungere quota 18, là dove Chiusi è inattaccabile da Mantova (2-0 nel confronto diretto) e da Ravenna (1-1 e +9 di differenza canestri). Con la vittoria di Chieti (che salirebbe a 16) e la sconfitta di Nardò (ferma dunque a 18) si potrebbe invece configurare coi risultati dell’ultima giornata un mega arrivo di gruppo a quota 18 dove i Bulls sarebbero penalizzati proprio dai confronti diretti con le due in questione, essendo 0-2 con Nardò e 1-1, ma con differenza canestri a sfavore, con Chieti.

Stefano Salvadori