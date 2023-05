San Giobbe Chiusi, emozioni in ‘differita’ Domani i Bulls scendono a Trapani ma oggi Latina-Nardò decide se vale

Domani i Bulls (nella foto Utomi) vanno a Trapani (palla a due alle 18, arbitrano Capurro, Perocco e Longobucco) a caccia dell’ultimo posto playoff. Ma se potranno davvero agguantarlo lo sapranno già stasera una volta atterrati in Sicilia. Alle 19 infatti è in programma la palla a due di Latina - Nardò, l’altra sfida dal cui esito dipendono le residue chance di agguantare il sedicesimo posto. Chiusi ha bisogno di vincere a Trapani e di una sconfitta di Latina: a quel punto il 2-0 sui siciliani (già sconfitti all’andata 83-78) e l’1-1 con i pontini disegnerebbero nella classifica avulsa un 3-1 che proietterebbe Medford e compagni alla post season. Se invece oggi dovesse arrivare una vittoria della Benaccquista Assicurazioni a quel punto la gara del PalaAuriga di domani diventerebbe un pro forma, utile solo per i padroni di casa, che con una vittoria agguanterebbero la postseason, ma non per i Bulls, la cui posizione finale non potrebbe andare oltre la diciassettesima casella. Una situazione particolare, dettata dall’assenza di contemporaneità delle gare. "La vittoria contro Latina ci ha permesso di tenere viva la fiammella e adesso potremmo avere tutto nelle nostre mani nella partita con Trapani – ha detto il capitano biancorosso Davide Bozzetto –. Purtroppo, anche questa volta, prima che pensare a noi dovremo aspettare il risultato da un altro campo. Saremo spettatori prima e, speriamo, artefici poi. Ci siamo allenati bene, siamo carichi; nel caso si presentasse l’opportunità ci faremo trovare pronti".

La Lega intanto ha reso note le date dei due tabelloni playoff (denominati ‘Oro’ e ‘Argento’) da cui scaturiranno le due squadre promosse in serie A. Per i Bulls valgono le date del tabellone ‘Oro’, l’unico in cui possono terminare qualora riuscissero nell’impresa di agguantare il sedicesimo posto; si partirebbe domenica 14 maggio, con gara2 martedì 16, gara3 venerdì 19, l’eventuale gara4 domenica 21 e l’eventuale bella mercoledì 24. Il tabellone ‘Oro’ sarà presidiato dalla testa di serie numero uno che sarà sicuramente Forlì, già certa di piazzarsi al primo posto nel gironcino ‘Giallo’.

Stefano Salvadori