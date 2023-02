San Giobbe Chiusi, che esame a Ravenna Coach Bassi: "Siamo pronti a combattere"

San Giobbe Chiusi a Ravenna per una partita importantissima. Una vittoria permetterebbe di poter rimanere in corsa per un posto fra le prime nove, quindi per la salvezza sicura, una sconfitta invece aumenterebbe le probabilità di dover partecipare nella seconda fase al girone salvezza, con tutti i rischi del caso. "Dobbiamo essere competitivi, nonostante le difficoltà – ha detto coach Bassi (nella foto) alla vigilia –. A parte poche occasioni, compresa domenica passata, noi abbiamo sempre combattuto contro tutti. Non so se giocheremo bene o male, ma sono sicuro che andremo a Ravenna a combattere". Serve un passo in avanti, specialmente in attacco dove si è segnato pochissimo nelle ultime due partite: "Fare più punti o subirne di meno, se si vuole vedere l’altra faccia della medaglia. Il basket è bello perché non ci può essere opposizione tra attacco e difesa, entrambe devono essere ad un alto livello. Alcune volte capita di segnare poco per una difesa non buona, perché da dietro non viene generato niente di produttivo. Quest’anno in attacco facciamo un po’ di fatica, per mille motivi e anche per colpa mia. Ma anche perché fare tante partite con giocatori fuori ruolo alla lunga diventa un problema". Ancora diversi problemi fisici con cui dover fare i conti: "Per Martini credo sia ancora abbastanza lunga. Donzelli lo abbiamo rischiato domenica scorsa, sbagliando. Verrà a Ravenna con la squadra ma il suo impiego è da valutare. Possamai invece è vicino ma non pronto; da capire quando lo avremo di nuovo a disposizione".

Palla a due alle 17, arbitrano Nuara di Treviso, Martellosio di Buccinasco e Roiaz di Moggia. Partita visibile su Lnp tv pass per gli abbonati al servizio, su Ms Channel (canale 814 del bouquet di Sky e Tivusat) e sul canale Twitch della Fip.