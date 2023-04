San Giobbe Chiusi all’ultima chiamata Utomi: "Crediamoci"

Ultimissima chiamata per l’Umana Chiusi. Contro Trapani i Bulls si giocano le residue chance di agguantare uno degli ultimi quattro posti a disposizione per i play-off. Il cammino è complicato, il distacco dall’ultima posizione utile per la postseason è di quattro lunghezze e per questo serve invertire la rotta sin da subito. "Le due sconfitte nelle prime partite del girone Bianco hanno complicato la nostra posizione, ma finché la matematica non ci condannerà continueremo a credere nei play-off – ha detto nella consueta preview della legapallacanestro l’ala Daniel Utomi –. Ovviamente la partita con Trapani avrà un’importanza capitale. Sappiamo che non sarà facile, anche perché come noi vorranno riscattare un avvio non positivo, ma vogliamo dare risposte concrete sul campo". Palla a due all’Estra Forum alle 18, arbitrano Bartoli di Trieste, Tarascio di Priolo Gargallo, Coraggio di Sora. Le altre due partite del girone Bianco sono Rimini – Agrigento e Nardò – Latina.