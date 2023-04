San Giobbe batte Trapani: corsa aperta ai playoff

UM. S. GIOB. CHIUSI

83

2B CONTROL TRAPANI

78

(28-20, 39-35, 61-56)

CHIUSI: Cavalloro, Utomi 8, Medford 9, Bolpin 18, Braccagni, Porfilio, Martini 6, Donzelli 3, Bozzetto, Raucci 2, Possamai 22, Ikangi 15. All. Bassi

TRAPANI: Renzi 10, Minore, Romeo 19, Guaiana 5, Dancetovic, Tsetserukou, Mollura 7, Massone 29, Kovachev, Davis-Smith 8. All. Parente

Arbitri: Bartoli, Tarascio, Coraggio

CHIUSI – Primo successo nella seconda fase per l’Umana San Giobbe Chiusi. I Bulls battono Trapani (83-78) e salgono a quota quattro in classifica, tenendo in vita le possibilità di guadagnare un posto nei playoff. Non sarà facile, bisognerà dare continuità a questo risultato già fra sette giorni ad Agrigento, ma Chiusi adesso può provarci, mentre una sconfitta avrebbe cancellato ogni speranza. Grande serata di Possamai, ottimo apporto di Bolpin, la vittoria arriva al termine di una gara condotta per quaranta minuti. Apprensione nel finale per un brutto colpo subito da Medford, poi uscito sulle sue gambe con una borsa di ghiaccio sulla testa. Punti (8), rimbalzi (5) e stoppate (3): c’è la firma di Possamai nel primo periodo in cui i Bulls toccano anche il +12 quando il tabellone scrive 18-6, sancito proprio da una schiacciata del centro di scuola veneziana. Trapani, sospinta da Romeo, rientra a -6, poi quattro punti in fila di Martini, ben innescato da Bozzetto, fissano di nuovo lo stesso massimo vantaggio sul 37-25. Un parziale di 10-0 rimette i siciliani in carreggiata (37-35). Due schiacciate in fila di Possamai e una facile penetrazione di Utomi per il +10 in apertura di ripresa (47-37), Massone riporta sotto i suoi (47-44), Chiusi replica (53-44). Renzi a segno dalla lunga distanza per il 57-53, poi ancora per il 61-58, ricacciato indietro dalla super tripla di Bolpin. Ikangi per il +10 (70-60). Massone e Davis-Smith per il nuovo -5 (70-65). Il miglior biancorosso in campo, Possamai, respinge l’ennesimo tentativo di Trapani. La chiude Ikangi.

Stefano Salvadori