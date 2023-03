San Gimignano, un trofeo per la gioia di 350 neroverdi Il dg Mugnaini: "Ora in Prima categoria da protagonisti"

Una festa per 350. Tanti i sostenitori al seguito dei neroverdi allo stadio ‘Gino Bozzi’ di Firenze per la finale di Coppa Toscana di Seconda categoria. Una gara che ha visto l’affermazione, 2-0, della squadra di Fabio Ercolino con la Laurenziana. E così il sodalizio presieduto da Tommaso Becagli inserisce in bacheca l’ambito trofeo, a distanza di un mese dall’acquisizione della certezza aritmetica del salto in Prima.

"Nell’arco della stagione i ragazzi hanno conosciuto una crescita esponenziale nel rendimento – osserva il tecnico, Fabio Ercolino – e gli esiti numerici sono lì a testimoniarlo: 34 partite complessive tra il campionato tuttora in corso e il tabellone di Coppa per un totale di ben 29 vittorie, con 5 risultati di parità. Vincere non è mai scontato e i momenti di difficoltà li abbiamo conosciuti. Ma ho a disposizione dei giocatori di autentico valore, un vero gruppo di amici, ed è a loro che devono essere attribuiti i meriti, insieme naturalmente alla società, poi lo staff e l’allenatore".

E allora un plauso anche a chi svolge un lavoro non sempre da riflettori, il preparatore atletico Simone Innocenti, Michele Haimovici, vice di Ercolino, Cristian Balici che si occupa dei portieri, il team manager Luca Sprugnoli, il magazziniere Dilbag Sing, gli accompagnatori Pasqualino Sassu e Vincenzo Angero. "Vogliamo concludere nel miglior modo possibile. Il futuro? Con la dirigenza abbiamo avviato a suo tempo un discorso valido per un tot di anni. Dobbiamo ritrovarci, perché gli impegni sul campo si sono susseguiti senza pausa". A dare un’occhiata al domani è il dg Fabiano Mugnaini: "Dopo i successi in campionato e in Coppa sia in Terza che in Seconda categoria, l’intento è provare a essere protagonisti anche in Prima".

Paolo Bartalini