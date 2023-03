San Gimignano bello e spietato Laurenziana ko e trofeo in bacheca

SAN GIMIGNANO

2

LAURENZIANA

0

SAN GIMIGNANO: Porcelli, Bartoloni, Lusini, Celli, Mori, Rustioni, Ghelli, Palmiero, Foresta, Giuggioli, Pecchi.

Panchina: Testi, Sassu, Orsetti, Nasca, Ceccatelli, Giannopolo, Bucciarelli, Masini, Viani. Allenatore: Ercolino.

LAURENZIANA: Buglione, Fimiani, Confessore, Balleggi, Mannini, Messere, Giuliani, Tamba, Zekatrinaj, Grassi, Camara.

Panchina: Duradoni, Contini, Magrini, Pezzi, Paoletti, Diani, Montani, D’Amore, Antonini. Allenatore: Donnini.

Arbitro Boeddu di Prato.

Reti: 10’ Lusini, 51’ Palmiero.

FIRENZE – San Gimignano in trionfo. Dopo aver conquistato con circa due mesi di anticipo sull’epilogo la Prima categoria, la formazione neroverde si aggiudica con merito anche la Coppa di Seconda superando col punteggio di la compagine fiorentina della Laurenziana nella finalissima disputata ieri sera allo stadio Gino Bozzi delle Due Strade. Tripudio per il popolo dei sostenitori turriti al seguito della squadra a Firenze pregustando la nuova impresa di colori effettivamente imbattibili sia nel torneo che nel tabellone di Coppa. E così è stato, grazie alle reti di Palmiero e Lusini per un San Gimignano che ha sempre avuto saldamente tra le mani le redini del confronto. Mai un segno di cedimento nell’arco dei novanta minuti ad opera del collettivo, rimasto sino in fondo fedele alle sue caratteristiche e potenzialità del resto ampiamente testimoniate dai riscontri del campionato.

Gli esiti della gara decisiva hanno dunque rispecchiato per intero l’andamento di un 2022-2023 totalmente da incorniciare per il San Gimignano. Ieri sera la cronaca ha fatto registrare anche l’uscita anticipata dal rettangolo di Giuggioli a causa di un infortunio a una spalla che ha richiesto il trasferimento in ospedale per accertamenti. Poi spazio soltanto per l’esultanza e per i festeggiamenti.

Paolo Bartalini