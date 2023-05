Salvini comunica il suo addio Sarà il nuovo dg dell’Avellino

Ernesto Salvini non è più, da oggi, il direttore generale del Siena. Appena dopo l’annuncio della nuova penalizzazione, il club ne ha dato comunicazione con una nota sui propri canali ufficiali: ‘Acr Siena 1904 comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni del direttore generale Ernesto Salvini’.

E poi: ’La società prende atto della decisione del dirigente sportivo e comunica, tuttavia, che era già al lavoro per la modifica del nuovo organigramma in vista della stagione sportiva 20232024’. Un comunicato breve, senza alcun riferimento personale, di augurio per la carriera, nei confronti del direttore, segnale di quanto i rapporti tra le parti fossero ormai del tutto deteriorati.

Se è stato proprio il presidente Montanari a portare Salvini in bianconero, affidandogli il ruolo di direttore sportivo e vedendogli costruire una rosa di assoluto valore, piano piano il feeling si è consumato, fino alla nomina, al suo posto, di Massimo Tarantino (che la prossima stagione guiderà il settore giovanile dell’Inter).

Era l’11 di gennaio: Salvini fu ‘promosso’ a direttore generale, ma di fatto estromesso dalla gestione della squadra, gli venne tolto ogni potere decisionale. Mesi nelle retrovie, culminati con la decisione annunciata ieri e effettiva da oggi: quella delle dimissioni non sembrava potesse essere una strada percorribile, invece alla fine Salvini l’ha imboccata.

E la meta, salvo sorprese, è Avellino: da settimane si rincorrono le voci di un approdo del dirigente in neroverde, come direttore generale (contratto biennale con opzione per il terzo, sembra). In Campania aspettavano soltanto una separazione dalla Robur per poter annunciarne l’ingaggio. Oggi, quindi, potrebbe essere il giorno giusto.

Angela Gorellini