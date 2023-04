Salto di qualità per l’Acquaviva E’ promossa in Prima categoria

Nei festeggiamenti è apparso anche un grande scudetto con il numero uno ben in evidenza. La prima volta merita qualcosa di speciale e un paese intero sta assaporando l’adrenalina della novità. L’Acquaviva ha vinto il proprio girone del campionato di Seconda Categoria e sale in Prima. Non c’era mai arrivata così come non aveva mai vinto un campionato: ed ora è festa grande in un paese che si è sempre distinto per unità e organizzazione. Un successo che è frutto di programmazione, lungimiranza ed attaccamento alla maglia, non a caso oltre la metà dei calciatori è del paese e la scuola calcio conta già circa 60 bambini. E poi c’è un bel tifo che da Radicofani a Radicondoli ha sempre seguito i biancoazzurri con passione. Da mister Cresti al capocannoniere Fiorilli, passando per il capitano Nasorri, sono tanti i protagonisti di una stagione magica. "Il segreto dell’Acquaviva? L’unità di intenti tra società, staff tecnico e giocatori", spiega il presidente Francesco Bellumori. "Ci tengo a ringraziare tutti, compreso il pubblico e tutti quelli che hanno fatto parte della storia della ’vecchia’ Società Polisportiva Acquaviva che ci hanno trasmesso la passione per questa maglia e senza i quali non avremmo intrapreso questo percorso".

Luca Stefanucci