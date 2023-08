Salernitana Ternana 1 a 0, Fere a testa alta

Terni, 13 agosto 2023 – La Ternana esce sconfitta di misura ma a testa alta dall' “Arechi” di Salerno per i sedicesimi di Coppa Italia, che segnano l'inizio della stagione.

E' un gol dell'ex Antonio Candreva su punizione, al 7°, a permettere il passaggio del turno alla Salernitana di Paulo Sousa, che affronterà la vincente di Sampdoria-Sudtirol e ora si appresta al debutto nel prossimo campionato di Serie A.

Per le Fere di mister Cristiano Lucarelli, ancora in fase di costruzione, buone indicazioni generali. La gara rispecchia il calcio d'agosto con poche occasioni da una parte e dall'altra ma la prima è della Ternana con Ferrante, che conclude fuori di poco.

Dopo il vantaggio granata, favorito da una disattenzione in barriera, le Fere non si disuniscono affatto anche se faticano ad arrivare alla conclusione. Nella ripresa, si stampa sul palo il colpo di testa di un ritrovato Falletti, capitano, il migliore tra i rossoverdi. Anche nel secondo tempo la gara è povera di occasioni, con la Ternana comunque “in partita” fino all'ultimo. Per le Fere ora il debutto casalingo con la Samp nel campionato di Serie B 2023-2024.

SALERNITANA Costil, Bradaric, Sambia, Botheim, Coulibaly L., Kastanos, Gyomber, Lovato, Colulibaly M., Candreva, Pirola (a disposizione Ochoa, Allocca, Dia, Fazio, Maggiore, Sfait, Iervolino). All: Paulo Sosa

TERNANA Iannarilli, Celli, Bogdan, Diakité, Casasola, Corrado, Proietti, Labojco, Favasuli, Falletti, Ferrante (a disposizione Brazao, Morlupo, Sorensen, Damian, Capanni, Mantovani, Capuano, Distefano, Rovaglia, Marginean). All: Cristiano Lucarelli