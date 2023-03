Sale la febbre in casa rossoblù: già staccati 250 biglietti

La febbre del derby porterà ad un vero e proprio record in casa Virtus. Sono già 250 infatti i biglietti staccati per quanto riguarda il settore ospiti del Palaestra per la partita di domani, un numero in continua crescita visto che la prevendita terminerà questa sera. Il pubblico rossoblu non vuole mancare all’appuntamento con una partita molto importante per la stagione della Stosa e la prima dotazione è andata esaurita già dal pomeriggio di giovedì.

Considerando le ultime ore di vendita, domani pomeriggio nell’impianto di Viale Sclavo saranno probabilmente più di 300 i sostenitori di fede rossoblu che di certo non faranno mancare il loro supporto alla squadra di coach Franceschini.

"Siamo di fronte a numeri da record per quanto riguarda la nostra società e questo non può che inorgoglirci e aumentare la voglia di lavorare in una sola direzione, quella di una ulteriore crescita del nostro movimento - ha dichiarato il direttore sportivo della Virtus Gabriele Voltolini - quest’anno abbiamo avuto grandi riscontri per quanto riguarda il pubblico, basti pensare alle partite casalinghe dove spesso abbiamo registrato il tutto esaurito. La cosa che ci rende maggiormente orgogliosi sono i 140 biglietti andati agli under 18, alcuni dei quali a ragazzi che non giocano nel nostro settore giovanile ma che si sono avvicinati alla squadra e alla società. Speriamo di non deluderli domenica e ripagarli di tutto questo affetto".

La squadra rossoblù intanto ieri sera ha disputato l’ultimo allenamento prima del derby. Recuperati a pieno sia Ricciardelli che Calvellini, entrambi a disposizione dello staff, la squadra ha lavorato benissimo in settimana ed è pronta ad affrontare la terza stracittadina stagionale con la voglia di centrare un altro successo.