Royal Club La Bagnaia Tante sfide avvincenti

Oltre 60 giocatori in campo nel fine settimana al Royal Golf La Bagnaia. Apertura con la tappa del circuito Jewels & Wine Golf Trophy. In palio, oltre ai premi di giornata, l’accesso alla finale nazionale del 9 novembre al Golf Montecatini. La formula a coppie ha unito agonismo a divertimento ma anche permesso ottimi risultati. Andrea Fani e Luca Giannotti hanno vinto pareggiando il par del percorso con 71 colpi. Nella categoria netta successo per Duccio Grandi e Riccardo Ioseffi (42) seguiti da Giovanni Toscano e Giampiero Cardella, premiati e qualificati quali miglior coppia senior. Marco Cenni e Petra Vangelisti (41) miglior coppia mista. Domenica formula individuale per la Coppa di Scozia. Prestazione super del giovane fiorentino Leonardo Giuliattini con un giro in 73 colpi, qualche sbavatura ma quattro birdie. In prima categoria Stefano Baraldo (38) ha superato Leonardo Cortesi. In seconda, successo per Paolo Bruschi (41) seguito da Renata Boldori (32). In terza Luciano Tulliani (42) ha avuto la meglio su Ivano Cheli (38). Premi speciali a Federica Scagliarini (36) e Sandra Berlati (34), migliori lady e senior.

Andrea Ronchi