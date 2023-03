Rossoblù nello stabilimento Stosa Sani: "La Virtus può vincere"

La Virtus ha festeggiato la grande vittoria di domenica sera contro Castelfiorentino, che ha proiettato i rossoblu al secondo posto in classifica, con una giornata insieme al patron del main sponsor Stosa Maurizio Sani. La squadra e lo staff al gran completo hanno visitato ieri mattina la fabbrica in Val di Paglia e poi si sono trattenuti a pranzo con lo sponsor e la dirigenza rossoblù.

Sani ha fatto i complimenti ai giocatori e allo staff tecnico per i risultati ottenuti fino a questo momento, esortandoli a non fermarsi. "I risultati sono molto buoni – ha commentato il patron di Stosa cucine – e i ragazzi mi sono sembrati tutti disponibili e motivati. Io sono ambizioso quindi ho detto al presidente Bruttini che mi piacerebbe vincere con la Virtus in questa stagione. Ho fatto visitare la nostra struttura ai ragazzi perché devono sentirsi responsabili anche del marchio che li accompagna. Sono molto contento e faccio un grande in bocca al lupo alla squadra in vista di domenica per il derby contro la Mens Sana".

E proprio in vista della stracittadina di domenica prossima al Palaestra, sale la febbre in casa rossoblu. I sostenitori virtussini saranno posizionati nel settore ospiti e già i primi biglietti messi a disposizione dalla società bianco verde stanno andando a ruba. C’è grande entusiasmo intorno ad una squadra che sta facendo benissimo e che non nasconde le proprie ambizioni. La prevendita dei biglietti per il settore ospiti andrà avanti fino a venerdì sera presso il bar del palazzetto Virtus. Il costo del biglietto intero è di 10 euro. Ingresso gratuito, invece, per gli Under 18 che dovranno comunque ritirare il tagliando omaggio sempre al bar della Virtus.

Dopo la visita alla fabbrica di Stosa, la squadra si è ritrovata in palestra per preparare il derby. Da valutare, in vista di domenica prossima, le condizioni di Calvellini e Ricciardelli, entrambi assenti contro Castelfiorentino.

Filtra comunque un cauto ottimismo quanto meno riguardo alla presenza in panchina di entrambi i giocatori.