Rondinella ispirata Niente da fare per la Colligiana

RONDINELLA

3

COLLIGIANA

1

RONDINELLA: Pecorai, Bora (76’ Petri), Ricchi (83’ Marchi), Mazzolli (86’ Ribeiro), Marini, Pisapia, Fantechi, Rosi, Cragno (79’ Renna), Maresca, Caparrini (58’ Giorgelli). All. Francini.

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati, Noferi, Grazioso (63’ Cicali), De Vitis, Finetti, Baccani (49’ Cianciolo), Bouhamed, Imbrenda (83’ Munno), Calamassi (63’ Bartalini), Milanesi. All. Chini.

Arbitro Borriello di Pontedera.

Reti: 11’ (rig.) Mazzolli, 21’ Milanesi, 40’ Cragno, 82’ Marini.

Note – Spettatori 200. Angoli 6-4.

FIRENZE – Partita col sentore di alta classifica fra Rondinella e Colligiana nel turno infrasettimanale (l’ultimo del campionato) al ‘Bozzi’. Ha vinto la Rondinella che si aggiudica i tre punti anche nel girone di ritorno a spese della Colligiana. La cronaca. Dopo alcune fase di studio, all’11’ si sblocca il risultato. C’è un intervento falloso in area senese su Ricchi che punito con il calcio di rigore. Dal dischetto l’esperto Mazzolli realizza con un tiro a mezza altezza sulla sinistra del portiere. Pronta reazione della Colligiana con due conclusioni molto pericolose finite fuori di poco. Al 21’ ennesima ripartenza degli ospiti con azione costruita sulla destra con palla che finisce a Milanesi che dal limite dell’area fa partire una gran botta che si insacca imparabilmente sulla sinistra di Pecorai. Ristabilita la parità, al 32’ pericoloso colpo di testa di Imbrenda all’interno dell’area che costringe Pecorai a deviare in angolo. Otto minuti dopo la Rondinella torna in vantaggio. Cragno sfrutta uno scivolone di De Vitis in area e cinicamente segna il vantaggio Al 46’ Pecorai respinge di piede un tiro insidioso di Baccani. Nella ripresa la gara riprende a ritmi più blandi. Al 63’ Cragno da buona posizione spara alto. La Colligiana pressa e 10 minuti dopo sugli sviluppi di un corner ha una grande occasione per pareggiare ma Pecorai si esalta di nuovo per salvare il risultato. All’82’ c’è una punizione laterale con palla che arriva a Marini che di testa supera l’incolpevole Chiarugi.

P.G.