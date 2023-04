Robur, volata finale e tanti pensieri Stadio: incontro Benini-Montanari

Centottanta minuti: tanti ne mancano perché anche la stagione 2022 2023 vada in archivio. Quella regolare, almeno: dopo il gong partiranno infatti i play off e i play out che decideranno la composizione della prossima Serie C. Il Siena è al momento ottavo, con 49 punti all’attivo: ai bianconeri basterebbe un solo punto per conquistare, con il supporto della matematica, gli spareggi, visto che Fermana e Recanatese sono appaiati a quota 43. Basterebbe, al condizionale: sulla testa della Robur pende infatti la spada di Damocle della penalizzazione (2 punti), una complicazione di non poco conto nella corsa verso il traguardo prefissato. Considerando anche che sia la squadra di Protti che quella di Pagliari hanno, con il Siena gli scontri diretti a favore.

Sarà insomma una settimana importante, anche in prospettiva, quella che si è appena aperta, per la Robur, e non solo per quanto riguarda il campo. Oggi, per esempio, dovrebbe svolgersi un incontro, al Franchi (nella foto la tribuna d’onore vuota in occasione della gara con il Gubbio), tra il presidente del Siena Emiliano Montanari e l’assessore allo Sport e all’Edilizia sportiva Paolo Benini, con argomento, ovviamente, lo stadio. Da vedere cosa verrà fuori dal faccia a faccia tra le parti dopo la presa di posizione dell’amministrazione, alla luce della mancata presenza dei tecnici della società bianconera, alla verifica in contraddittorio sullo status degli interventi di adeguamento, richiesta dallo stesso Comune e in programma lo scorso 4 aprile.