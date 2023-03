"Robur tra intensità e improvvise flessioni"

Un abbraccio sincero, quello tra Raffaele Rubino e il tecnico Giuseppe Papadopulo, insieme in bianconero nella Robur che conquistò la sua prima, storica serie A. "E’ stata una sorpresa – ha detto l’ex attaccante, che dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha intrapreso la carriera da diesse –. E’ stata una sorpresa: da allora non ci eravamo mai rivisti, è stata la prima volta e proprio nel ‘nostro’ stadio. Mi ha raccontato degli aneddoti, si ricorda dettagliatamente tutto. Eravamo uniti: è sempre la forza del gruppo che porta alla vittoria".

Come ha visto la Robur contro la Recanatese?

"Come le altre volte che mi è capitato di vederla: giro molto, nell’ultimo week end mi sono fatto tutte le categorie e a Siena quest’anno sono stato un paio di volte all’andata e un paio al ritorno. E’ una squadra che fa la partita e poi la disfa, che entra ed esce più volte dalla gara. Ci mette grande intensità e poi ha dei momenti di flessione. Rispetto al girone di andata ha avuto un calo fisiologico. Ma non saprei dire perché, non sono dentro, non sono né l’allenatore, né il direttore, anche se la Robur ce l’ho nel cuore e la osservo sempre con attenzione. Possono essere tanti i fattori, dal mercato, che ha visto la partenza di uomini importanti, dagli infortuni, alle squalifiche".

Come valuta l’attuale settimo posto dei bianconeri?

"Ci può stare, per quello che hanno dimostrato sul campo. A parte Reggiana, Entella e Cesena, le squadre dietro sono tutte lì. Il Gubbio è andato in picchiata, la Carrarese, rispetto al Siena ha avuto un rendimento più costante anche se ha avuto un calo e una ripresa eclatante".

C’è un giocatore della Robur che porterebbe in una sua squadra?

"Mi piace l’atteggiamento con cui Disanto affronta le partite. Vedo un ragazzo mentalmente sul pezzo. Mi dà una sensazione positiva, al di là di quelle che sono le sue qualità tecnico-tattiche".

Il campionato è ancora aperto o la Reggiana è già in B?

"Nove partite ancora da giocare sono tante e credo che lo scontro diretto Reggiana-Entella (tra due giornate, ndr) rappresenti un tassello importante in ottica promozione. Credo anche, però, che sia difficile che i granata si facciano sfuggire l’obiettivo. Diana, anche per quello che ha vissuto la scorsa stagione, ha dentro quella rabbia che serve per arrivare al traguardo".

Angela Gorellini