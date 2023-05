Robur sospesa tra speranza e baratro Rischia di ripartire ancora dai dilettanti

Un’altra settimana sta scorrendo via e di novità sostanziali per la Robur continuano a non apparirne all’orizzonte. La squadra e lo staff tecnico sono stati ufficialmente ‘liberati’ martedì senza che nessuno della dirigenza o della proprietà abbia salutato i calciatori e spiegato loro cosa è successo e i motivi per cui, nonostante le rassicurazioni (se riascoltate adesso ancora più surreali) post gara contro la Virtus Entella dell’ormai ex direttore sportivo Tarantino (prossimo alla firma con l’Inter per il ruolo di responsabile del settore giovanile nerazzurro), i playoff siano stati strappati di mano per ragioni che nulla hanno a che vedere con il campo. La corsa, in realtà forse più un sentiero ad ostacoli grandi come montagne, contro il tempo prosegue quando ormai manca praticamente solo un mese alla dead line relativa all’iscrizione del prossimo campionato. I comunicati, per lo meno atipici, del presidente Emiliano Montanari garantiscono non solo l’iscrizione alla stagione 202324 ma anche la relativa costruzione della squadra e del nuovo organigramma tecnico e dirigenziale. La sensazione, ormai anche da parte di coloro che fino all’evidenza hanno proseguito solo a parlare di aspetti tecnici mentre la nave affondava, è che invece questa proprietà sia ormai giunta inevitabilmente agli sgoccioli nonostante proclami, lettere e auspici, tutti per altro disattesi. Se non andrà in porto l’estremo tentativo di riprendere in mano la società da parte della holding armena, di cui si sente parlare da settimane ma assai complessa per una serie di motivi, non ultimo la mancanza di volontà di Montanari di farsi da parte, la sola e unica possibilità resterà, a meno di colpi di scena (cioè che il presidente garantisca l’iscrizione del club pagando tutto e fornendo le garanzie necessarie) quella di ripartire ancora una volta dai dilettanti con una nuova società. La terza in nove anni, un record decisamente poco invidiabile e allo stesso tempo tristissimo. A rendere tutto ancora più complesso per il Siena c’è anche la revoca della concessione dello stadio Artemio Franchi da parte dell’amministrazione comunale che dovrebbe essere effettiva da oggi e che complicherebbe ulteriormente i piani di Montanari (nella foto).

Guido De Leo