Robur, scattato il conto alla rovescia Alla fine di agosto l’addio a Montanari

Sta per iniziare finalmente il mese d’agosto che per la Robur potrebbe voler dire fine di un calvario iniziato, per i più attenti e consapevoli, lo scorso dicembre con lo ‘sciopero’ della squadra alla vigilia della prima giornata di ritorno contro l’Ancona al Franchi. Sono stati sette mesi tremendi, di gran lunga peggiori di quelli che avevano portato l’Ac Siena di Mezzaroma e la Robur Siena di Anna Durio al collasso. Adesso però seppur con grande fatica si avvicina la fine dell’Acr Siena di Emiliano Montanari (nella foto), concentratissimo sul suo Legnano, e la sua definitiva partenza da Siena, anche se fisicamente in città manca da mesi, almeno ufficialmente. Il Tar del Lazio dovrebbe pronunciarsi già in settimana (mercoledì 2 agosto) sui casi delle ricorrenti contro le decisioni del Collegio di Garanzia del Coni che poi se perdessero, e questo è certamente il caso dell’Acr Siena, attenderanno il 29 agosto giorno dell’agognato Consiglio di Stato che metterà la parola fine (per alcuni la pietra tombale) sull’ennesima estate caldissima del calcio italiano.

La settimana che inizia domani è anche quella di un ennesimo Consiglio Federale (venerdì 4) che dovrà fare luce sull’inizio dei campionati. La serie B pare intenzionata a partire comunque il 19 agosto con una X e una Y nel calendario al posto di Lecco (o Brescia) e Reggina (o Perugia). Domani all’assemblea della Lega di B i club ne parleranno. La C e la D restano inevitabilmente bloccate invece e si va verso uno slittamento anche perché i gironi stessi al momento sono di difficile composizione. Tornando all’attualità bianconera è impensabile costituire dal nulla una nuova società il 30 di agosto, indipendentemente dalla categoria dilettantistica dove sarà inserita. Va infatti individuato, da parte del comune, un soggetto interessato e solido (nella speranza che esista davvero e non sia l’ennesimo bluff) che inizi a lavorare con largo anticipo in attesa di poter essere formalmente costituito tra un mese esatto quando sarà tempo di richiedere l’affiliazione alla Federazione e l’avvio dell’iter burocratio. Se tutto andrà in porto in questi termini Montanari e il suo Acr Siena resteranno solo un bruttissimo ricordo ma che dovrà servire da monito, non solo per Siena ma anche per le istituzioni sportive.

Guido De Leo