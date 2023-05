Robur: passi veloci verso il baratro Lunedì la penalizzazione, poi il resto

Scorrono le lancette e il cielo della Robur è ancora coperto di nubi. Se sulla stagione 20222023 è verosimilmente già calato il sipario (l’attesa è per la nuova penalizzazione, in arrivo lunedì) la preoccupazione dei tifosi è ovviamente per la prossima e per il futuro che attende il Siena. Se in queste ultime settimane non ci sono stati squilli o acuti, e neanche gemiti sommessi, per la verità, la speranza dei tifosi è che qualcosa possa smuoversi nei prossimi giorni, quelli che accompagneranno la città all’elezione del nuovo sindaco. Vista la situazione critica, principalmente dal punto di vista economico, in cui versa il club, è difficile ipotizzare che l’attuale proprietà possa proseguire nell’avventura. La Robur potrebbe avere una chance con una nuova staffetta al vertice, con i rumors su un ritorno degli armeni sempre più insistenti e ammesso che l’attuale presidente sia disposto a fare la sua parte. La matassa, in ogni caso, è molto, molto, ingarbugliata e la piazza non ha più fiducia in niente e nessuno. A regnare, in questo momento, un senso di impotenza se non di rassegnazione, con l’ipotesi debacle che incombe come un’ombra scura. "Nessuno parla o cerca di dare una parola di speranza ai tifosi bianconeri. Il fatto che la Infinet e gli armeni stiano cercando una soluzione non mi lascia certo tranquillo, visti i disastri combinati da quando si sono interessati alla Robu", le parole del presidente dei Fedelissimi Lorenzo Mulinacci.