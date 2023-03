Robur, parla l’ex bianconero Terigi "Mi sono sentito amato e apprezzato"

"Mi ero guadagnato la fascia con tanto sudore e me l’hanno tolta": Leonardo Terigi (nella foto) riavvolge il nastro. Ripensa ai suoi anni in bianconero e all’epilogo, amaro, della storia. "Mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera a Siena, mi sentivo amato, apprezzato, come uomo; come calciatore puoi piacere o meno, l’importante è la stima verso la persona".

Si è interrotto la scorsa estate, il rapporto con la Robur: niente rinnovo del contratto. Ma da queste parti ha lasciato un pezzo di sé, compagni e amici. "Ero contento, all’inizio, nel vedere che le cose stavano andando bene, che il Siena avesse imboccato la strada giusta – spiega –, ma da quello che sento e leggo, mi pare non sia così. Mi dispiace che ci sia una frattura tra la società e i tifosi: alla fine la squadra appartiene a loro. Mi auguro che entrambe le parti possano venirsi incontro, per il bene della Robur; anche se ai sostenitori bianconeri è difficile chiedere di più visto tutto quello che hanno vissuto".

Passa poi al campo Terigi, oggi al Ghiviborgo. "Se non vedo le partite, guardo gli highlights – ammette il difensore –: la squadra è buona, gioca bene, le sue occasioni le crea. Ultimamente è stata sfortunata, ma le partite si decidono anche per episodi. Sono contento per Paloschino, che ha trovato continuità e gol, per Francesco (Disanto ndr) che sta giocando una stagione clamorosa, per Lanni che si sta confermando un portiere di assoluto livello. Ora arriva il momento cruciale del campionato: nelle prossime giornate i ragazzi dovranno ottenere più punti possibile, che l’avversario si chiami Vis Pesaro, Lucchese o Alessandria".

"Tanto di cappello ai giocatori, comunque – aggiunge –, non è facile giocare in determinate situazioni, andare avanti per se stessi e per i tifosi. E il futuro, parlando da esterno, non lo vedo reseo".

A Siena Terigi ha avuto Mignani e Gilardino, che si stanno contendendo il secondo posto in serie B. "Se lo meritano – dice l’ex bianconero –: Mignani è già più affermato, raggiungere la serie A in una piazza come Bari sarebbe la realizzazione di un sogno. Un premio per il lavoro che sta portando avanti, insieme a Vergassola. Gilardino ha avuto la fortuna di trovarsi al posto giusto, ma poi si è confermato grazie alle sue capacità. Al di là dell’affetto che avevamo per la sua persona, vedevamo che era un allenatore capace, dedito 24 ore su 24 alla sua squadra".

E Big Mac, invece? "Tanta roba – chiude Terigi –: è positivo, riesce a tirare fuori il meglio dai ragazzi. Ed è preparato: in serie D non si vedono squadre che giocano così, palla a terra, belle da vedere. Ha tutte le carte in regola per spiccare il volo. Abbiamo battuto il Poggibonsi e la Pianese? Sì… Ma credo che l’Arezzo sia troppo superiore a tutte".

Angela Gorellini