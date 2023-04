Robur, Montanari rompe il silenzio Ringraziamenti e stilettate per gli ex

A sorpresa, nel momento più delicato e con all’orizzonte un nuovo deferimento legato alle scadenze del 16 marzo, il presidente del Sien,a Emiliano Montanari, sul sito del club è tornato a parlare esaltando il lavoro di prima squadra e settore giovanile. "Primi verdetti con la stagione 2223 che sta volgendo al termine, tutti superiori agli obiettivi iniziali e migliorati rispetto allo scorso anno – si legge –. La prima squadra di Pagliuca ha conquistato i playoff con una giornata di anticipo, in attesa dell’ultima partita contro l’Entella".

E ancora: "Il presidente Montanari vuole esprimere il suo personale apprezzamento e fare i complimenti a tutti i giocatori delle diverse categorie e a tutti gli staff che li hanno accompagnati in questa stagione", prosegue la nota che poi chiude con i ringraziamenti e i neanche tanto velati riferimenti per definire la griglia e conoscere l’avversaria del primo turno degli spareggi che si giocherà il 30 aprile. Ottimi anche i risultati del settore giovanile che ha visto la partecipazione alle competizioni nazionali Primavera, Under17, Under15 e Under14". Poi la lettera, che non a caso si intitola ‘verba volant, scripta manent’, prosegue esaltando il lavoro di ogni singolo staff del settore giovanile, da quello di Negro a Guberti passando per Voria e Morello indicando i risultati conseguiti (senza citare figure dell’organigramma epurate o ridimensionate). "Il presidente vuole particolarmente ringraziare: il vice presidente Carmine Napolitano, che ha da subito ricoperto con efficacia il suo ruolo, dimostrando, con i fatti, come lo si possa ricoprire con merito, con competenza, con intelligenza, con presenza e soprattutto con lealtà e onestà; il ds Massimo Tarantino, per il meraviglioso lavoro svolto, lui sì, vero galantuomo dentro e fuori dal campo; mister Pagliuca cercato, trovato, voluto e tenuto, con i numeri che hanno dato ragione al progetto disegnato; infine – conclude Montanari – Alessio Ferroni, Marco Di Chio e Pietro Laurenza, sempre presenti e sempre fondamentali nei diversi ruoli per il supporto apportato".

Guido De Leo