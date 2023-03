Robur, la carica di mister Pagliuca "Dobbiamo essere pratici e cattivi"

Ha ‘giocato d’anticipo’, Guido Pagliuca (nella foto). Con i riflettori puntati oggi sui grandi campioni della Strade Bianche, il tecnico bianconero ha presentato ieri la sfida con il San Donato Tavarnelle. "Nel girone di ritorno tutte le partite sono difficili – ha affermato –, è necessaria la massima concentrazione. Veniamo da partite fatte bene, ma con momenti in cui abbiamo concesso qualcosa. Ecco, in quei momenti dobbiamo essere bravi a sentirci addosso la responsabilità del risultato, la voglia di vincere a tutti i costi. Dobbiamo essere pratici, pazienza se meno bellini. Quando c’è da difendere un risultato, portarlo in fondo, dobbiamo essere cattivi". Negli ultimi incontri la Robur ha sofferto un po’ di ‘pareggite’. "I risultati delle squadre sia sopra di noi che nella nostra stessa fascia dimostrano che quando nel girone di ritorno muovi la classifica cercando di giocare è positivo – ha spiegato il mister –. Contro la Recanatese abbiamo fatto bene 70 minuti, poi abbiamo concesso troppo. Per non ricadere nell’errore va trovata una forza interiore che derivi dal desiderio di vincere, di voler far bene e anche da un senso di appartenenza alla maglia". Di punti ne ha bisogno sicuramente il San Donato Tavarnelle. "In questa fase le squadre che lottano per la salvezza hanno un atteggiamento forte, di verve – ha sottolineato Pagliuca –, lo stesso quelle che lottano per il vertice. Hanno tutte il coltello tra i denti. Noi dovremo aver ben chiaro il nostro obiettivo, ovvero fare il meglio possibile, per centrare i play off e poi il miglior piazzamento. Domani troveremo un campo non bellissimo, utilizzato domenica dal Montevarchi con la Lucchese, sotto una pioggia forte, l’ambiente non sarà semplice e la partita non sarà pulitissima: se c’è da fare la guerra facciamo la guerra, se possiamo giocare a calcio, giochiamo a calcio. Dovremo fare di necessità virtù, ma sempre divertendoci e con umiltà, qualità che dovrà essere dominante". "Ci fa piacere che domani ci seguano i nostri tifosi – ha poi chiuso – un valore aggiunto in un derby come quello che ci aspetta. Anche per loro dobbiamo lottare e dare il massimo. Sarebbe bello se nelle nove partite che mancano, si riuscisse tutti insieme, uniti, a raggiugere l’obiettivo. Un obiettivo che vogliamo, in primis la squadra. Sarebbe bello che i nostri sostenitori ci accompagnassero fino al 23 aprile, verso il traguardo".

Angela Gorellini