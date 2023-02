Robur, in palio al Franchi due punti pesanti

Non si può certo dire che l’infermeria si sia svuotata o che mister Pagliuca abbia l’intera rosa a disposizione. Di fatto non la ha mai avuta da inizio stagione e anche adesso le defezioni, nell’organico bianconero, non mancano. Ma rispetto alle ultime settimane il tecnico ha meno necessità da fare virtù: se Riccardi e Disanto saranno abili e arruolabili per la partita di domani, avendo pagato a Rimini il loro conto con la giustizia sportiva, nell’elenco dei convocati ci saranno anche Paloschi e Belloni: entrambi, ieri, hanno svolto quasi tutto l’allenamento con il gruppo e dovrebbero pertanto essere regolarmente a disposizione. Il recupero del numero 10, che ha preso una botta alla caviglia nell’ultima partita, senza però subire lesioni, è stato rapido. Quello dell’attaccante, fermatosi prima della gara casalinga con la Torres, ha richiesto una quindicina di giorni. Si tratta comunque di due presenze pesanti, considerata la prolungata indisponibilità di Buglio (che procede nella propria tabella di recupero che prevede step atletici in campo), Picchi (lavoro differenziato in palestra) e De Paoli (lavoro personalizzato). Per Siena-Recanatese, poi, non ci saranno bianconeri squalificati: in difesa Riccardi dovrebbe tornare ad affiancare Silvestri, per quanto Franco, nelle ultime partite non abbia demeritato. A centrocampo da vedere se Collodel avrà 90 minuti sulle gambe, in ogni caso, con Meli, Castorani e lo stesso Belloni le alternative ci sono. L’attacco ha ritrovato i suoi uomini di punta, Disanto e Paloschi (che parta dal primo minuto o dalla panchina). Il Franchi, domani, mette in palio punti pesanti, la Robur vuole tornare al successo, dopo un’astinenza di oltre un mese (l’ultima affermazione, a Montevarchi lo scorso 22 gennaio, con reti di Paloschi e Buglio) in cui sono arrivati quattro pareggi e la sconfitta di Cesena. Partite in cui il Siena ha dovuto fare i conti, come detto, con le assenze e con la sfortuna, ma in cui ha sempre lottato per ottenere la posta in palio. La squadra ha sostenuto ieri mattina l’ultima seduta di preparazione (oggi la rifinitura): i bianconeri, sotto le indicazioni di mister Pagliuca, hanno incentrato quasi tutta la seduta sulla tattica dopo una iniziale attivazione neuromuscolare e alcuni giochi con la palla. Al termine del lavoro partitella a campo ridotto e sessione di tiri in movimento coordinata dal vice allenatore Nico Lelli.

Angela Gorellini