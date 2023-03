Robur in campo pensando al derby Bianconeri malati di ‘pareggite’: 15

di Angela Gorellini

Si torna al lavoro: dopo i due giorni di riposo concessi loro da mister Pagliuca per rifiatare dopo le tre partite ravvicinate della scorsa settimana, i bianconeri riprenderanno oggi gli allenamenti per iniziare a preparare la trasferta di domenica a Carrara. Gara non semplice, contro un’avversaria storicamente ostica, che, guidata dall’ex Alessandro Dal Canto, a cinque giornate dalla fine si trova a ridosso delle prime, con tutta l’intenzione di rimanerci. La speranza della Robur è quella di poter affrontare la prossima partita, e quelle che rimangono al gong, con l’intera rosa, o quasi, a disposizione: oggi alla ripresa lo staff medico bianconero valuterà le condizioni degli infortunati, De Paoli, Frediani e Petrelli per programmare il loro rientro a pieno regime con il gruppo. Il loro recupero sarebbe provvidenziale: l’attacco è al momento un po’ a corto, non tanto per la costruzione dell’undici iniziale, quanto per la gestione delle sostituzioni. Non a caso, nel post Siena-Alessandria, mister Pagliuca ha dovuto rimproverarsi la scelta di schierare tutti i giocatori offensivi a disposizione dall’inizio. E sì che un successo servirebbe tantissimo: i tanti pareggi inanellati hanno permesso alla Robur di avanzare, seppur lentamente, in classifica, ma i tre punti darebbero quella scossa che serve sia a livello di numeri che di testa. E proprio a proposito di pareggi, la curiosità è che il Siena è, insieme alla Fermana, la squadra ad aver pareggiato il maggior numero di partite in tutta la Lega Pro: 15 le gare terminate senza né vinti, né vincitori in 33 giornate.