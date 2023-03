Robur, il dominio e poi l’amara beffa La doccia fredda del pari arriva al 92’

LUCCHESE

1

SIENA

1

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti; Tumbarello (27’st Mastalli), Franco (37’st D’Alena), Di Quinzio (7’st Fabbrini); Rizzo Pinna (7’st Alagna), Panico (37’st Romero), Bruzzaniti.

Panchina: Coletta, Galletti, Ferro, Bachini, Bianchimano, D’Ancona, Merletti, Pirola, Ravasio, De Maria. All. Maraia.

SIENA (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Crescenzi, Riccardi, Favalli (42’st Verduci); Castorani (24’st Buglio), Leone, Collodel (34’st Picchi); Belloni (42’st Bearzotti), Disanto; Paloschi (34’st Franco).

Panchina: Manni, Berti, Ciurli, Motoc, Fiaschi, De Santis, Orlando. All. Pagliuca.

Arbitro Iacobellis di Pisa (Boggiani-Carella).

Reti: 3’st Paloschi (rig.), 47’st Tiritiello.

Note – Ammoniti: Panico, Disanto, Benassai, Tiritiello, Riccardi, Romero. Espulsi Berti e Manni (36’st) dalla panchina. Recuperi: 0 e 6’.

LUCCA – Il Siena a Lucca subisce una doccia fredda al 92’ dopo una gara giocata bene per larghi tratti ma con un finale davvero troppo remissivo. La prestazione come detto c’era stata e i segnali erano stati incoraggianti già in avvio. Nei primi quattro minuti scarsi di gioco un’occasione importante per pare. In area bianconera svetta Titiriello, palla alta (3’). Qualche secondo dopo bel tuffo di Castorani (assist di Disanto): eccellente l’intervento di Cucchietti. Al 13’ vibranti proteste bianconere per una entrata durissima di Panico su Favalli. L’attaccante di casa rimedia solo il giallo rischiando tantissimo. Di Quinzio (20’) non impegna Lanni sulla punizione da buona posizione. Gara spezzettata e con pochi guizzi dopo un avvio promettente. Dopo un evidente tocco di mano in area rossonera di Tumbarello (altre proteste senesi, decisamente giustificate) Raimo impegna Cucchetti con un sinistro maligno, palla in corner (34’). Nel finale Bruzzaniti mette dentro una palla interessante, Rizzo Pinna non si arriva per questione di centimetri.

Inizia la ripresa e pronti via c’è rigore per la Robur (fallo di Tiritiello su Favalli). Stavolta si incarica dell’incombenza Paloschi che spiazza Cucchietti e porta avanti i suoi, 1-0. La Lucchese sbanda e la Robur va vicinissima al raddoppio un minuto dopo. Palo di Collodel con un bellissimo destro da fuori, sulla ribattuta Paloschi, scoordinato, mette alto. Sempre Collodel (9’) ci prova, stavolta il suo destro è fuori. L’occasionissima per il pareggio (8’) è per Visconti (già in rete nella scorsa stagione) che salta Crescenzi ma alza troppo il destro a giro da ottima posizione. Il lontano e fugace ex Fabbrini si fa vedere con una bella azione (22’), Favalli ci mette una pezza. Il destro di Bruzzaniti è centrale (32’) e Lanni blocca. Dentro Picchi e Franco e Siena che passa al 3-5-2 per il finale di gara. Dentro anche Bearzotti e Verduci ma la Robur è troppo bassa e la Lucchese è pericolosa ancora con Fabbrini che si accentra e calcia di destro, deviato. Lanni (46’) blocca la rovesciata di Romero. Ma la beffa è dietro l’angolo e arriva al secondo minuto con la zampata di Tiritiello su assist di Bruzzaniti.

Guido De Leo