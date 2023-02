Robur, Favalli spinge per tornare in campo

Dopo la batosta a Cesena, la Robur è chiamata a rialzare subito la testa. Domenica al Franchi arriverà la Torres, in palio ci sono punti pesanti. Non facile, certo, ma il campionato non aspetta: lo spogliatoio non è immune a tutto quello che accade fuori e le tante assenze non aiutano. I bianconeri hanno ripreso ieri pomeriggio la preparazione, con la speranza che qualcuno dei giocatori ai box possa recuperare. Favalli, forse: il difensore sta spingendo per accorciare i tempi per il ritorno in gruppo, la sua disponibilità sarebbe sicuramente manna dal cielo, considerando che pure Verduci sta recuperando da un problema muscolare. Anche Collodel sembrava poter dare un’accelerata verso il rientro, ma ieri ha proseguito con un’attività personalizzata (come De Paoli e Mora).

E’ proprio il centrocampo, tra squalifiche e infortuni, il reparto in debito di uomini: un problema sia per quanto riguarda le scelte di formazione iniziali che a partita in corso. E, a tal proposito, anche ieri, Buglio e Picchi sono rimasti a riposo: se per rivedere il primo in campo ci sarà da aspettare un bel po’, per il secondo i tempi del rientro potrebbero essere più brevi: si è appena operato al polso sinistro, quando sarà il momento potrà riprendere ad allenarsi con un apposito tutore protettivo. Se non altro è rientrato in gruppo il secondo portiere Manni, che ha superato la sindrome influenzale. E gli ultimi arrivati, a partire da Bearzotti, utilizzato con appena un allenamento alle spalle al Manuzzi come quinto di centrocampo, avranno una settimana di lavoro in più sulle gambe e di conoscenza dei nuovi compagni. La squadra, ieri, è scesa in campo, al Bertoni dell’Acquacalda, per una attivazione muscolare a secco e poi con alcuni torelli a gruppi. Quindi lavoro tecnico di reparto e partitella finale a campo ridotto. In conclusione i bianconeri hanno svolto allunghi e scatti in rapidità. La preparazione della Robur proseguirà oggi, salvo variazioni, con una doppia seduta. E da oggi sarà anche attiva la prevendita dei biglietti per assistere al match del Franchi con la Torres.

Angela Gorellini