Robur e play-off: oggi Consiglio di Lega Marani: "Finora non abbiamo certezze"

Si riunirà oggi il Consiglio direttivo della Lega Pro che si esprimerà sullo slittamento dei play off (e dei play out) a causa dei processi pendenti davanti alla giustizia sportiva. Una situazione che vede in primo piano la Robur, dopo il ricorso presentato per il deferimento del mese scorso e quello che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Su quanto sta accadendo si è espresso, in un’intervista a Telenuovo, anche il presidente della terza serie Matteo Marani (nella foto). La situazione è nota a tutti, non entro quindi nello specifico perché richiede la giusta delicatezza visto che ci sono 28 squadre che attendono di sapere quando potranno scendere in campo - ha spiegato Marani -. Durante questo Consiglio, prenderemo atto della situazione e capiremo come possiamo muoverci. Usciremo con una posizione ufficiale e definitiva ma dobbiamo a nostra volta aspettare comunicazioni ufficiali". "La Lega Pro non poteva che recepire quanto stava accadendo in altri ambiti – ha aggiunto –: a fronte di un evento importante, il più importante, duole molto che gli spareggi debbano rallentare non per volontà nostra. Ma finché non abbiamo un quadro definitivo non possiamo assumerci alcun tipo di responsabilità". Sulla possibile nuova data. "L’unica certezza – ha chiuso Marani – è che al momento non abbiamo certezze. Si era parlato di alcune ipotesi, tra cui quella dell’11 maggio, ma preferirei non focalizzarmi su quella data, non è ancora definitiva. Ripeto: mi duole per i club che hanno lavorato bene, che sono stati rispettosi di tutto e che non vedevano l’ora di iniziare, perché sono costretti a rimanere in sospeso per cose che non dipendono da loro".