Robur, è l’ora della Lucchese "Umili e pronti a mordere"

La vittoria con la Vis Pesaro ha dato alla Robur la spinta giusta. Per affrontare la Lucchese, stasera, e le altre sei finali che la aspettano. "I ragazzi hanno meritato i tre punti – afferma il tecnico bianconero Guido Pagliuca – hanno giocato, da gruppo, con concentrazione e intensità. Sono contento per loro, per i tifosi che hanno rivisto vincere la loro squadra, per il Siena tutto. Ora ci aspetta una partita impegnativa, un derby importante, in cui le motivazioni saranno fondamentali".

"I rossoneri hanno diverse soluzioni da proporre – prosegue – l’arrivo, a gennaio, di Fabbrini e Panico ha alzato il livello del reparto offensivo, sia numericamente che nella qualità. Dovremo metterci attenzione, concentrazione, tanta umiltà, ma anche il morso, che fa sempre la differenza. Il rientro di Favalli e di Belloni è importante: fino all’ultimo valuteremo le condizioni dei ragazzi che hanno giocato sabato, con l’obiettivo di mettere in campo la miglior formazione. E senza guardare all’Alessandria: dobbiamo giocare al meglio ogni singola partita. E al derby ci teniamo". Un ottimo segnale, contro la Vis, gli zero gol subiti.

"Le reti prese nel girone di ritorno, a parte Reggio e Cesena – sottolinea il mister – sono arrivate per lo più su calcio da fermo. Non siamo stati abbastanza cattivi da prendere la palla. Su azione ci siamo sempre difesi con ordine; serve attenzione: mancano sette gare e il nostro obiettivo è ottenere più punti possibili, dare valore al nostro campionato".

"Negli ultimi 15 incontri – aggiunge – abbiamo perso solo due volte, con Reggiana e Cesena, appunto, gare in cui non eravamo tutti e un po’ particolari. Nelle altre abbiamo sempre fatto risultato, proponendo le nostre idee e con tante, tante assenze, come in tutto il campionato. Ma la squadra ne è uscita fortificata. Siamo stati resilienti nella difficoltà, merito del gruppo che ci ha sempre dato dentro". Intanto Paloschi e Disanto hanno segnato in due 20 reti. "Sono forti – ammette – e possono aumentare ancora il loro score. Sono felice per loro: Alberto da tanto non raggiungeva la doppia cifra, Francesco ci si è avvicinato e per la prima volta in serie C. Il merito è anche dei loro compagni che li mettono nelle migliori condizioni. Sono contento per Collodel e Raimo, come gli altri ragazzi splendidi che meritano grandi soddisfazioni". L’Entella, battendo la Reggiana, ha scombinato i piani e i liguri arriveranno al Franchi all’ultima giornata. "È diventato un campionato curioso – chiude –. Ed è ancora lungo: l’Entella ha sempre dovuto rincorrere e ora dovrà rimanere attaccata fino alla fine, non facile".

Angela Gorellini