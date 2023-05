Robur, disastri e un piccolo sorriso L’Under 15 di Voria sogna lo scudetto

Mentre i dubbi sul futuro continuano a far paura, mentre la prima squadra è ferma, in attesa della nuova penalizzazione che dovrebbe arrivare domani, c’è una Robur pronta a difendere l’onore della maglia. L’Under 15 di Voria (nella foto) inizierà oggi il percorso verso il sogno scudetto di categoria. I bianconeri scenderanno in campo alle 11 allo stadio Menti di Castellammare Di Stabia contro la Juve Stabia (ritorno al Bertoni la prossima settimana).

"Siamo carichi, ci siamo allenati a dovere, cercheremo di divertirci e di portare a casa il risultato. I ragazzi devono godersela, la partita è importante, ma lo è, molto, anche il percorso fatto fin qui. Tutto quello che viene è un di più" ha affermato il mister. La Robur, partita in pullman ieri all’ora di pranzo, si presenterà all’appuntamento da seconda della classe a livello italiano. Gli avversari da quindicesimi su 16. Sarà comunque una battaglia per Rovetini e compagni chiamati a una partita ad alta tensione, concentrazione e soprattutto qualità. "I numeri dicono che loro sono una buona squadra, attrezzata – ha commentato Voria –, il girone campano è tosto. Si presenteranno con il coltello tra i denti. Partono da sfavoriti, quindi proveranno ad aggredirci. Non dovremo farci impressionare, dovremo rimanere calmi, senza buttarla sul piano fisico e sull’agonismo: anche noi non ci possiamo lamentare, siamo risultati i migliori a parte il Cesena su sei gironi. Andiamo lì con coraggio, senza paura, pensando a noi stessi".

Alla giovane Robur le qualità non mancano. "Il gruppo è omogeneo con dei picchi, a livello tecnico, soprattutto nel reparto avanzato – ha spiegato il mister –. E’ un gruppo compatto, che si allena bene. Ogni domenica abbiamo alternato tutti, cambiando anche 4-5 giocatori. Poi è logico che qualcuno, come Rovetini, abbia più visibilità perché convocato dalla Rappresentativa, ma ci sono altri ragazzi molto, molto validi, benché debbano crescere". Un grande lavoro quello di Gill Voria. "Come quello di chi mi è vicino, come il prof Maffei, il team manager Cataldo e gli altri – ha chiuso –. Ci siamo immersi in questa stagione con tanta voglia e ci abbiamo creduto fin dall’inizio. I risultati ci hanno dato ragione, ma la cosa più importante rimane la crescita dei ragazzi, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche della mentalità, della cultura del lavoro e dell’attaccamento alla maglia".