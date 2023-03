Robur deferita: un pugno allo stomaco La squadra si allena, ma c’è tensione

di Angela Gorellini

La tensione si taglia a fette. Il deferimento al Tfn da parte del procuratore federale - per quanto in parte atteso, dopo i tanti rumors circolati sulle lastre - è stato un pugno allo stomaco. L’ennesimo colpo, ricevuto da una piazza che ha visto troppe volte strapazzata la propria passione. Il deferimento si riferisce al periodo in cui i pagamenti erano stati sospesi a causa della pandemia, sospensione poi terminata lo scorso dicembre. Evidentemente la Robur non ha neanche aderito al decreto Salvacalcio. Ma se i due punti di penalizzazione sono un rischio concreto, se il deferimento di lunedì potrebbe non essere l’ultimo, quello che spaventa davvero è lo spettro di una nuova mancata iscrizione: per poter partecipare al prossimo campionato la Robur dovrà aver saldato ogni pendenza. E’ in questo clima di totale incertezza e di timore, per il presente e il futuro, in cui il calcio giocato, non riveste più il ruolo di protagonista, che i bianconeri stanno preparando la trasferta di sabato a Fermo. Perché in tutto questo il campionato non è finito, ci sono ancora quattro partite da giocare.

Così, dopo una stagione tormentata, difficile, partita alla grande e consumatasi a poco a poco, in cui la squadra è riuscita comunque a tirare dritta per la propria strada, anche questo rush finale Lanni e compagni saranno messi a dura prova (e senza ovviamente dimenticare le giovanili, lo stesso risucchiate nel corso dell’anno da logiche esterne allo spogliatoio). In ogni caso i bianconeri hanno svolto ieri una seduta pomeridiana di lavoro: Lanni, appunto, dopo la paura per la botta al volto presa a Carrara, che lo ha costretto a uscire alla fine del primo tempo cedendo il testimone a Manni, sta bene e ha ripreso a lavorare regolarmente. Niente rientro in gruppo, invece, per i lungodegenti Frediani e De Paoli: mister Pagliuca, la scorsa settimana, aveva parlato di un imminente recupero di entrambi, invece anche ieri il numero 11 e il numero 33 hanno svolto una seduta differenziata. Buglio, non al top, come spiegato dal tecnico bianconero, avrà una settimana di lavoro in più sulle gambe. Il gruppo, ieri pomeriggio, al termine di un’iniziale fase di attivazione muscolare, ha sostenuto un ampio lavoro di carattere tecnico-tattico.