Robur: deferimento e penalizzazione Via altri quattro punti e addio play-off

Si svolgerà oggi l’udienza per la discussione del deferimento arrivato alla Robur e al suo legale rappresentante, il presidente Emiliano Montanari (nella foto), per, lo ricordiamo, il mancato versamento, entro il termine del 16 marzo, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, dei contributi Inps relativi al periodo di gennaio 22-febbraio 23, nonché del permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021-agosto 2022. Il secondo deferimento dopo quello di marzo che ha comportato la penalizzazione di 2 punti in classifica.

E’ infatti attesa, per oggi, un’altra penalità da scontare nella corrente stagione sportiva che sarà superiore ai due punti, a causa della recidiva, e che escluderà la squadra di Pagliuca dai play off, conquistati meritatamente sul campo. Proprio per questo deferimento, che ha peraltro portato allo slittamento dell’inizio degli spareggi, La Lega Pro e le sue associate si sono costituite in giudizio, potendo così, nel caso, richiedere un risarcimento danni. Se l’uscita dai play off è un boccone amaro da buttare giù, è al momento, il minore dei mali. I timori della piazza vertono tutti sul futuro, sull’iscrizione alla prossima serie C. Se appare inverosimile, vista la grave situazione debitoria in cui versa la società (si parla di milioni di euro), che possa essere l’attuale proprietà a iscrivere la Robur, anche l’arrivo immediato di un nuovo investitore è una strada difficile da ipotizzare. Da giorni si rincorrono le voci sul rientro in gioco degli armeni, che potrebbero ‘tamponare’ la ferita. Solo che i tempi sono molto, molto stretti. Il tutto, ammesso e non concesso che succeda, dovrebbe avvenire a strettissimo giro, mentre l’elezione del nuovo sindaco si avvicina e la Siena sportiva è sempre più scettica. Intanto c’è chi ha già ‘salutato’ la Robur: il direttore sportivo Massimo Tarantino, ieri, era presente al Giacinto Facchetti di Milano per assistere alla partita dell’Under 19 dell’Inter contro l’Empoli. Sarà lui il nuovo responsabile del settore giovanile nerazzurro, ricevendo il testimone da Roberto Samaden, che assumerà lo stesso incarico all’Atalanta.