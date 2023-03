Robur concentrata sull’Alessandria L’allenatore Pagliuca ritrova Meli

di Angela Gorellini

Nessuna sostanziale novità dall’Acquacalda, dove la Robur sta ultimando la preparazione alla sfida di domani con l’Alessandria (al Franchi fischio di inizio alle 14,30). Per Frediani, alle prese con la pubalgia, ancora soltanto terapie, mentre Petrelli è rimasto nuovamente a riposo: gli esami medici a cui è stato sottoposto l’attaccante hanno confermato un virus gastrointestinale. La loro assenza si aggiunge quindi a quella dei lungodegenti Mora e De Paoli e a quella dei due squalificati, i portieri Manni e Berti. Una situazione eccezionale che la Robur dovrà tamponare facendo salire in prima squadra uno dei ragazzi delle giovanili, con l’accordo dello staff di riferimento. Mister Pagliuca, invece, potrà contare di nuovo sulla disponibilità di Meli, di rientro dalla squalifica, scontata al Porta Elisa di Lucca. Questa la situazione non dovrebbero esserci grosse novità di formazione – i maggiori dubbi riguardano semmai il centrocampo dove le alternative non mancano – rispetto all’ultima partita, in cui la squadra, centrando un’ottima prestazione, avrebbe meritato più del pareggio, per quanto sia stata proprio la volontà di difendere il vantaggio a facilitare la rete rossonera allo scadere. La difesa mostra solidità ed esperienza, il centrocampo, è un mix di tecnica e sostanza, i tre davanti, Belloni, Disanto e Paloschi assicurano qualità e gol. Ieri i bianconeri si sono allenati di pomeriggio: gran parte della sessione è stata dedicata alla tecnica. Oggi in programma la seduta di rifinitura.