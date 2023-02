Robur, Belloni e Paloschi sabato in campo

La Robur può tirare un respiro di sollievo: Niccolò Belloni è stato sottoposto ieri a un controllo strumentale alla caviglia destra, dopo il trauma contusivo riportato durante la partita contro il Rimini che lo ha costretto a uscire anticipatamente dal campo. Gli esami non hanno evidenziato lesioni, ma solo una forte contusione: il bianconero, ieri alla ripresa degli allenamenti sul campo di Quercegrossa, ha lavorato in palestra e ha svolto terapie fisioterapiche. Da oggi rientrerà gradualmente in gruppo e dovrebbe quindi essere a disposizione per la partita di sabato con la Recanatese, chance che ha la Robur di tornare al successo dopo il filotto di quattro pareggi intermezzati da una sconfitta. Differenziato e scarico muscolare per Paloschi: anche l’attaccante, out nelle ultime due gare, dovrebbe tornare a disposizione. Per la gioia di mister Pagliuca che, scontata la squalifica, tornerà a sedersi regolarmente in panchina, mentre Nico Lelli tornerà a fare il secondo: il vice allenatore bianconero ha superato l’attacco influenzale che lo aveva colpito a Rimini e ieri era al campo. Un rientro importante quello di Paloschi la cui assenza – arrivata in un momento ottimo per l’attaccante sia sotto l’aspetto realizzativo che di prestazione – per qualità e caratteristiche, si è fatta sentire (abili e arruolabili pure Riccardi e Disanto fermati nell’ultima uscita dalla giustizia sportiva).

Più indietro invece Picchi e De Paoli che anche ieri hanno seguito attività personalizzata. Il centrocampista Buglio dopo le terapie, ha svolto esercizi atletici e successivamente ha iniziato a correre in campo con la palla seguendo la personale tabella di recupero. Il resto della squadra, dopo aver riposato nella giornata di lunedì, nella seduta di ieri, ha iniziato il lavoro con una attivazione muscolare, riscaldamento a secco e poi alcuni torelli. Quindi spazio ad attività tecniche di coordinazione con la palla, passaggi in contesto situazionale ed esercizi analitici di trasmissione e ricezione orientata. Per concludere partitella a campo ridotto alternata a corsa in allungo con recupero corto. Oggi nuova seduta di allenamento: alle 14,30 la Primavera di mister Negro sarà impegnata al Bertoni per il recupero della partita con il Monterosi rinviata a causa del terremoto.

Angela Gorellini