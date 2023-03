Robur, arriva l’ora di fare le scelte A centrocampo ci sono tante opzioni

di Angela Gorellini

Frediani e De Paoli hanno svolto anche ieri un lavoro differenziato: improbabile, quindi, che i due bianconeri possano prendere parte alla trasferta di domani a Carrara. La Robur arriverà allo stadio Dei Marmi con l’obiettivo di allungare la striscia di risultati utili consecutivi arrivata a sette sabato scorso, magari centrando quel successo esterno lontano ormai due mesi (Montevarchi-Siena 1-2). Centrare i play off il primo step, il miglior piazzamento possibile, il secondo. A parte i lungodegenti citati, il tecnico bianconero Guido Pagliuca potrà attingere però all’intero organico. Ammessa la conferma dell’abituale sistema di gioco, e salvo defezioni dell’ultima ora, in difesa, davanti a capitan Lanni, dovrebbero trovare conferma Raimo e Favalli rispettivamente sulla corsia destra e mancina, con la coppia centrale formata da Crescenzi e Riccardi. Qualche dubbio in più a centrocampo dove mister Pagliuca ha tutti gli effettivi a disposizione. Non è escluso che possa ritrovare spazio, dal primo minuto, Buglio (nella foto con Paloschi), che contro l’Alessandria non stava benissimo. Belloni, Disanto e Paloschi i tre davanti. I bianconeri, ieri pomeriggio, hanno svolto l’ultima seduta di preparazione alla partita (oggi in programma la rifinitura): agli ordini dell’allenatore bianconero, la squadra ha svolto attivazione tecnica, lavoro atletico, giochi con la palla e di seguito esercitazioni tattiche specifiche per reparto con sviluppo di manovra. La seduta si è conclusa con una partitella a tocco libero su campo ridotto e calci da fermo.