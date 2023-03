Robur, ancora un’occasione perduta Prestazione e serie positiva le note liete

di Angela Gorellini

Ha lasciato molto amaro in bocca il pareggio con l’Alessandria. Squadra tutt’altro che irresistibile, arrivata al Franchi per strappare il punticino. E se i grigi hanno compiuto la missione, i bianconeri hanno da recriminare, dal solito palo che ha negato la gioia a Disanto, al rigore non concesso a Paloschi, al forcing continuo che non ha trovato sbocchi. Il risultato, così, è rimasto in bilico con il rischio della beffa, magari su palla inattiva, ché Sini e Martignago sono comunque ottimi tiratori. Lo 0-0 non soddisfa poi tanto, una vittoria avrebbe avuto, in questo momento in cui si decidono le sorti del campionato, tutto un altro sapore, ma la prestazione c’è stata, sia da parte del collettivo che dei singoli – con nota di merito a Collodel che, pur in condizioni non ottimali per sua stessa ammissione, ha disputato un partitone – e il punto ha comunque allungato a sette la striscia di risultati utili, che salgono a undici togliendo la sconfitta di Cesena.

In pratica, nelle ultime tredici giornate il Siena ha perso al Manuzzi e al Mapei Stadium, in casa della capolista Reggiana (e in entrambi casi 4-0). Mentre ha vinto con Imolese (1-0), Montevarchi (1-2) e Vis Pesaro (4-0). Il dispiacere per i punti persi per strada, nei minuti finali delle partite, per ingenuità evitabili, decisioni arbitrali o sfortuna, rimane, ma dovrà essere uno stimolo per i prossimi cinque incontri, all’inseguimento del miglior piazzamento possibile. A partire da domenica, nella difficile trasferta sul campo della Carrarese, decisa a tenersi stretto il quarto posto.