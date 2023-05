Robur, al via un altro mese da brividi Maltraverso: lo scherzo del 30 aprile

Aprile è terminato: per il Siena è stato un mese pesante, carico di delusioni e di amarezza. La penalizzazione, il secondo deferimento e l’imminente nuova condanna, con l’uscita dai play off, il procedimento di risoluzione della concessione dello stadio Franchi da parte dell’amministrazione, questi solo i temi generali, hanno regalato alla piazza sconforto e timore. E sì che proprio ieri il Siena avrebbe dovuto avere la sua Robur City… "Acr Siena comunica di aver trovato un accordo con la proprietà del centro sportivo Maltraverso per la sua acquisizione che si concretizzerà entro il prossimo 30 aprile" annunciava il club lo scorso 21 marzo. Una comunicazione improvvisa alla quale, per la verità, solo i più impavidi sognatori hanno creduto e che è diventato, in queste ore più che mai, soltanto motivo di amara ironia (vivaddio se domani, oggi è festa, saremo smentiti). Una comunicazione a effetto che, probabilmente, voleva solo ‘coprire’ il ‘rumore’ che avrebbe fatto il deferimento in arrivo. Il vero problema è che anche maggio non si preannuncia un mese idilliaco per i coloi bianconeri, con la giustizia sportiva che esprimerà i suoi verdetti e anche possibili, eccellenti addi. La speranza della Siena bianconera è che maggio venga invece ricordato come il mese della svolta: serve un’accelerata, però, la data dell’iscrizione al prossimo campionato, per la quale la Robur dovrà sborsare oltre due milioni di euro, è sempre più vicina.