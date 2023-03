Robur al Franchi per spezzare la maledizione del pareggio

Deve tornare a spingere sull’acceleratore, la Robur. Ai bianconeri serve la vittoria. La striscia di pareggi ottenuti nelle ultime partite, che ha comunque portato punti preziosi alla classifica (che dice ottavo posto), chiede una sterzata: sia per mantenere al sicuro una posizione play off, sia per dare nuova adrenalina alla squadra. Il dispiacere, al netto di infortuni e squalifiche, è per le lunghezze perse per ingenuità, errori o sfortuna, gettoni che avrebbero probabilmente dato più lustro al finale di stagione.

Ma con otto partite ancora da giocare, il cammino può riservare delle sorprese. E il Siena deve farsi trovare pronto, deve ritrovare la giusta verve. Anche la Vis Pesaro ha bisogno di punti, per la salvezza, e venderà cara la pelle: da qui alla fine sarà sempre così, tutti hanno il proprio traguardo da tagliare.

Per la partita di domani mister Pagliuca dovrà rinunciare a De Paoli, infortunato (ieri, per l’attaccante, lavoro differenziato), Favalli e Belloni, che dovranno scontare una giornata di squalifica. In difesa, se Crescenzi dovrebbe riprendersi il posto al fianco di Riccardi, a sostituire il terzino sinistro dovrebbe essere Verduci.

Per il centrocampo, dove rientrerà Leone che il suo turno di stop forzato lo ha pagato contro il San Donato Tavarnelle, e l’attacco qualche dubbio in più c’è, anche in considerazione delle condizioni in cui si trova Collodel (foto) – non al top della condizione, ha speso tanto a Montevarchi – e Frediani che, come il compagno, sta convivendo con i fastidi della pubalgia (senza dimenticare che martedì sera Lanni e compagni scenderanno di nuovo in campo, al Porta Elisa di Lucca).

Qualcuno dovrà stringere i denti: Buglio, fresco di rientro dopo il lungo stop, è uno dei candidati per farlo. E attenzione anche a Orlando. Al Bertoni, ieri mattina, la Robur ha ultimato la preparazione alla partita del Franchi: nella prima parte della seduta i bianconeri sono stati impegnati sull’attivazione muscolare a secco e poi torelli, quindi esercitazioni tecniche riguardanti la coordinazione con la palla, cambi di direzione e possesso con finalizzazione; successivamente spazio alla tattica. Per concludere sessioni di tiri con palla in movimento. Oggi in programma la seduta di rifinitura.

Angela Gorellini