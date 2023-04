Robur ai play-off: strada complicata Quel "Siamo tranquilli" lascia dubbi

di Angela Gorellini

E’ calato il sipario sulla stagione regolare 2022 2023 e il Siena (nella foto il presidente Montanari) ha chiuso la sua al nono posto: play off conquistati sul campo, nonostante i 2 punti di penalizzazione per mancati versamenti Irpef, alle porte la trasferta al Mannucci di Pontedera. Il problema è che il futuro della squadra di Pagliuca non è così scontato. Se i dirigenti bianconeri professano serenità ("Noi ci basiamo sul fatto che non esiste alcun secondo deferimento. Ci sarà solo da discutere il ricorso del primo, siamo tranquilli" le parole del direttore sportivo Tarantino), lo spettro di un nuovo deferimento e quindi di una nuova penalizzazione aleggia inesorabile sulla testa di Lanni e compagni.

La notizia sta rimbalzando a livello nazionale e tiene in scacco l’intero girone B: la Lega, infatti, sembra intenzionata a non voler dare il via ai play off finché non saranno chiusi tutti i procedimenti pendenti davanti alla giustizia sportiva, per avere una classifica definitiva prima della disputa degli spareggi. Spareggi che, pertanto, potrebbero non partire domenica prossima, 30 aprile, come da programma, ma tra una decina di giorni almeno (la data più quotata quella di giovedì 11 maggio).

Il Consiglio direttivo straordinario della Lega Pro, riunitosi ieri, ha a tal proposito deciso di rinviare la riunione organizzativa tra le squadre che avrebbero dovuto partecipare al primo turno dei play off, in calendario sempre ieri, alle 15, fissando per giovedì un nuovo incontro. "Nel corso della prossima riunione – si legge nella nota – sarà fatto il punto della situazione e saranno prese eventuali nuove decisioni". La situazione è particolarmente ingarbugliata e il Siena si trova al centro del ciclone, con tutte le altre squadre in attesa di capire cosa accadrà: tanto per fare un esempio la Recanatese, che sulla carta ha terminato la propria stagione, riprenderà oggi gli allenamenti in vista di una possibile chiamata (sarebbe la squadra di Pagliari a rientrare nella griglia in caso di forfait dei bianconeri). Anche il Siena, in attesa di quello che gli riserverà il futuro, tornerà in campo oggi. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Crescenzi e Franco, mentre Manni sta recuperando dall’attacco influenzale che lo ha colpito prima della partita contro l’Entella...