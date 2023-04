Ritorno amaro al PalaEstra per la Mens Sana

Dopo due belle quanto sudate vittorie esterne contro Valdarno e Altopascio il ritorno al PalaEstra per la Mens Sana domenica sera è stato alquanto amaro. Il ko contro un team di ottimo valore come Agliana, nel quale milita l’ex biancoverde Lorenzo Bruno, è arrivato al termine di una prestazione coraggiosa ma insufficiente in difesa, specie nei primi due quarti al cospetto di una squadra che invece ha tirato con percentuali pazzesche vedi il 1428 da tre punti (molti dei tiri presi tra l’altro sono stati costruiti benissimo) e un surreale 2730 ai liberi.

Cifre onestamente difficili da pareggiare per i ragazzi di Binella che ci hanno provato con il solito grandissimo orgoglio arrivando anche a -7 senza però dare, come lo stesso tecnico biancoverde ha ammesso, la sensazione di poterla davvero riprendere. Nulla è però perduto in chiave playoff, anzi. Il vantaggio su Altopascio si è dimezzato ma resta comunque una dote di due punti da sfruttare a maggior ragione visto che in caso di arrivo in coppia Pannini e compagni sarebbero davanti per via degli scontri diretti. Un problema potrebbe essere rappresentato dal calendario che negli ultimi 120 minuti di regular season vedrà la Mens Sana affrontare tutte formazioni di alta classifica, partendo da Prato (sabato alle 18 in trasferta) passando poi per Arezzo e Castelfiorentino. In ‘soccorso’ dei biancoverdi arriva lo scontro diretto tra Altopascio e Costone, entrambe a quota 20. Una tra gialloverdi e lucchesi sabato sera resterà quindi a -2 dalla Mens Sana Basketball Academy indipendentemente dal risultato che uscirà sul tabellone di Prato. Non conviene però farsi distrarre troppo dal calendario delle altre perché questa Mens Sana ha dimostrato di potersela giocare anche con le prime delle classe. In vista di sabato potrebbe recuperare l’ala Empilo. Se il francese tornasse a disposizione un altro giocatore dovrebbe fargli posto nei 10 a referto.

Guido De Leo