"Risultato rotondo Loro sicuramente superiori a noi"

"Il risultato è rotondo, il Siena si è dimostrato superiore a noi" esordisce così, il tecnico della Vis Pesaro Oscar Brevi (in tribuna, ad assistere al match, anche il fratello Ezio, calciatore della Robur nella stagione 20062007) nella sua analisi post partita. "La prestazione della mia squadra è stata al di sotto del suo standard – le sue parole –, al cospetto di un’avversaria di qualità superiore. Eravamo consapevoli che senza 4-5 pedine avremmo fatto fatica e il Siena è una squadra di buona caratura sia nei titolari che in chi subentra". "Sì, abbiamo dovuto fronteggiare assenze pesanti – ha aggiunto Brevi –, poi martedì abbiamo uno scontro diretto importantissimo, abbiamo dovuto preservare qualche diffidato. Pensavamo di fare una gara un po’ diversa e invece non è andata bene". Un giudizio, poi, sul campionato. "Il raggruppamento mi sembra molto spaccato – ha chiuso il tecnico –; ci sono 3-4 squadre di ottimo livello, poi un gruppo dove regna l’equilibrio, e in fondo 6-7 club in difficoltà, vuoi perché le partite sono andate in un certo modo, vuoi per il mercato di gennaio che ha dato e tolto".