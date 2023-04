Risultati eccellenti degli atleti mensanini

Per gli atleti pattinaggio corsa della Polisportiva Mens Sana 1871 il Campionato Regionale Strada al velopattinodromo dell’Acquacalda. I biancoverdi si sono presentati con 57 atleti dai giovanissimi ai senior. Un grande risultato per la Mens Sana che ha ottenuto il primo posto e totalizzando 407 punti. Una grande giornata per i biancoverdi che in tutte le categorie hanno staccato il pass per i Campionati Italiani Strada che si svolgeranno a Terni per Ragazzi e Allievi e a San Benedetto del Tronto per Junior e Senior. Il secondo appuntamento si è tenuto a San Miniato di Pisa, dove si è svolto il Campionato Regionale Pista. Diciotto titoli regionali conquistati e il pass per tutti gli atleti per prendere parte ai Campionati Italiani Pista che si svolgeranno a Pollenza per le categorie Junior e Senior e Martinsicuro per le categorie Ragazzi e Allievi. A dominare la pista nella mattina sono state le categorie minori, coordinate dai tecnici Francesca Bocci ed Erika Crociani. Successivamente, sono scesi in pista le categorie Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi, Junior e Senior sotto la guida del dt Laura Perinti con il supporto di Giulia Soggiu.