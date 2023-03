Rischio Reggiana Va sotto di due gol poi la rimonta: 2-2

Ha rischiato grosso la Reggiana che nell’anticipo della 34ma giornata, giocato ieri pomeriggio a Rimini, ha agguantato il pareggio al 92’. I padroni di casa sono passati in vantaggio con Santini e hanno raddoppiato con Delcarro. Varela l’ha riaperta e Guglielmotti ha salvato la sua squadra dalla sconfitta. Una rimonta insperata: nei sette minuti di recupero sono stati addirittura i padroni di casa a rischiare la beffa finale. Il pareggio tiene comunque ancora aperta la lotta promozione. L’Entella, battendo questo pomeriggio la Vis Pesaro potrebbe portarsi a -2. Il Cesena, vincendo a Olbia, a -4 dalla vetta. Tutte le partite della 34ma giornata andranno in scena oggi alle 14,30; questi gli altri match in programma: Torres-Ancona, Recanatese-Montevarchi, Lucchese-Fermana, Alessandria-Fiorenzuola, San Donato Tavarnelle-Gubbio e Pontedera-Imolese.

La classifica aggiornata: Reggiana 73; Entella 68; Cesena 66; Carrarese 54; Ancona 53; Gubbio 52; Pontedera 50; Siena 48; Lucchese 45; Rimini 44; Fermana e Recanatese 39; Fiorenzuola 38; Olbia 35; Torres 34; Vis Pesaro 33; Alessandria, Imolese e San Donato Tavarnelle 31; Montevarchi 27.