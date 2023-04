Rischio deferimento: Robur in attesa Da valutare l’inizio della fase play-off

Non è ancora arrivato il deferimento nei confronti della Robur per eventuali inadempienze sulle scadenze dello scorso 16 marzo. Affinché la penalizzazione susseguente venga commutata nella stagione in corso e non nella prossima tale notifica dovrebbe giungere entro oggi, in modo che poi nei primi giorni della prossima settimana possa arrivare il famoso ‘malus’ con altri due punti ai quali, se venisse accertata la recidiva, si sommerebbero altri due. I punti di penalità, in caso di notifica del deferimento entro oggi, arriverebbero infatti comunque la prossima settimana, quindi dopo la fine del campionato e questo potrebbe (il condizionale mai come in questo momento è d’obbligo) rischiare di far slittare di qualche giorno l’inizio del primo turno dei playoff (ipotesi che da ieri sera sembra aver preso sostanza), regolarmente previsto per il 30 aprile. Ovvio che la Robur, vincendo la sua gara contro la Virtus Entella e in caso di contemporanea sconfitta della Recanatese (attualmente a -4 dai bianconeri) in casa nel derby marchigiano contro l’Ancona e di pari o ko della Fermana (-5 da Lanni e compagni) a Sassari, sarebbe certa di accedere al primo turno di spareggi promozione anche se arrivasse un’altra corposa penalizzazione.

In caso di accesso alla post season l’avversario sarebbe logicamente uno tra Carrarese, Gubbio, Pontedera ed Ancona, ovviamente in trasferta e in gara secca. Ma la partita vera resta un’altra e si gioca in un campo diverso. Anche un anno fa, dopo la mancata qualificazione ai playoff della formazione di Padalino, iniziò un periodo complesso ma alla fine la firma dell’accordo tra la proprietà di allora e Montanari garantì l’iscrizione. Adesso i tempi sembrano essere più stretti anche perché la situazione è decisamente più delicata. Mancano infatti meno di due mesi alla data fatidica del 16 giugno e per essere iscritti al prossimo campionato le società professionistiche dovranno attestare di aver provveduto a pagare stipendi, contributi e tasse (ai quali andrà aggiunta la regolare fideiussione) entro e non oltre quella data. Senza errori di nessun tipo.

Infine, un ex bianconero come Massimo Morgia, tecnico della promozione dalla D alla C nel 201415, la prima stagione della neonata Robur Siena non è più il direttore tecnico del Meridien, società pistoiese di Promozione dove era arrivato lo scorso dicembre.

Guido De Leo