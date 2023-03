Ripresa la preparazione all’Acquacalda Nessuno degli infortunati può recuperare

Archiviata la pratica Lucchese, la Robur è già tornata in campo: i bianconeri, al Bertoni dell’Acquacalda, ieri mattina, hanno iniziato a preparare la gara di sabato con l’Alessandria (al Franchi fischio di inizio alle 14,30). L’obiettivo di Lanni e compagni è tornare al successo, bissando l’esito dell’ultimo match casalingo con la Vis Pesaro e riprendersi così quanto perso negli ultimissimi minuti del Porta Elisa. Alla trasferta di Lucca non hanno preso parte, oltre ai lungodegenti Mora e De Paoli, Frediani e Petrelli: per il primo, alle prese con la pubalgia, ieri, terapie, per il secondo, ancora riposo: l’attaccante, fermato da un disturbo gastrointestinale, perdurante ormai da diversi giorni, sarà sottoposto ad accertamenti ematologici. Per entrambi, quindi, difficile un recupero per l’imminente match con i piemontesi. Il resto del gruppo, agli ordini di mister Pagliuca, è stato diviso in due gruppi. Chi ha giocato a Lucca ha svolto esercitazioni di scarico muscolare e lavoro atletico; per chi non ha preso parte alla gara, in programma attività tecnico-tattica per allenare il passaggio, la triangolazione e il possesso palla. Al termine dell’allenamento partitella a campo ridotto e tiri in movimento. La preparazione dei bianconeri proseguirà nella giornata di oggi con una nuova seduta di lavoro.